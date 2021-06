De Luca: “Da lunedì vaccini in farmacia nelle tre Asl di Napoli”

263 Visite

«OBIETTIVO VACCINARE TUTTA NAPOLI ENTRO INIZIO LUGLIO». «Abbiamo nuove scadenze: sempre se non si rallenta la consegna dei vaccini, per inizio luglio l’obiettivo è vaccinare tutta la città di Napoli e io credo anche i capoluoghi di provincia che abbiamo in Campania». «Già questo sarà un risultato straordinario, vediamo poi – ha aggiunto – se ce la facciamo entro l’estate a immunizzare tutti, cioè a fare anche la seconda dose. Ma il primo obiettivo a cui puntiamo è completare la vaccinazione di tutta la città di Napoli per inizio luglio».

A NAPOLI E PROVINCIA VACCINO NELLE FARMACIE DA LUNEDì. «Da lunedì, presso le farmacie delle Asl Napoli 1, Napoli 2 e Napoli 3, si comincia la somministrazione di vaccino Johnson & Johnson». «A Salerno, per l’Asl di Salerno, già da un mese abbiamo una sessantina di farmacisti che collaborano con la Asl per la preparazione delle dosi di vaccino», ha aggiunto De Luca.

«SE PER VACCINI FOSSE STATO TUTTO NELLE MANI DELLO STATO AVREMMO AVUTO ECATOMBE». «Va bene il piano di vaccinazione, stiamo andando avanti bene, ma voglio chiarire che, per quanto riguarda il piano per le vaccinazioni, dobbiamo ringraziare semplicemente le Regioni italiane, e specificamente i dipendenti delle nostre Asl. Per quello che riguarda lo Stato italiano e il Commissariato, il contributo dato è un contributo o di pura e semplice distribuzione dei vaccini, o addirittura di confusione, nelle notizie fatte arrivare ai cittadini italiani rispetto ai vaccini e per tutto il resto».

«L’unico merito che va riconosciuto al Governo italiano – ha aggiunto De Luca – è la prudenza nella gestione dei mesi precedenti, per il resto abbiamo avuto dallo Stato italiano soltanto i banchi a rotelle, le primule che grazie a Dio non abbiamo fatto più, e tanta confusione. Sono le Regioni che reggono il piano di vaccinazione. Se fosse stato tutto nelle mani dello Stato italiano, avremmo avuto in Italia l’ecatombe»













