BACOLI, IL PAPPICE: “NEI BENI COMUNI CHIOSCHETTI PRIVATI?”

Con determina n. 480 del 12 maggio – pubblicata solo ieri – l’Area V – incaricata da chi e con quali atti ? – ha infatti indetto un bando per aprire chioschi di cibi e bevande – con 100 mq di tavoli e gazebo – sapete dove ?

Con determina n. 480 del 12 maggio – pubblicata solo ieri – l’Area V – incaricata da chi e con quali atti ? – ha infatti indetto un bando per aprire chioschi di cibi e bevande – con 100 mq di tavoli e gazebo – sapete dove ?

Nel Campo di basket di Bellavista, nella Pista di Pattinaggio di Cuma, nella Giardinetti di Cappella, zone in cui – urbanisticamente – è possibile svolgere simili attività ?

Nel Campo di basket di Bellavista, nella Pista di Pattinaggio di Cuma, nella Giardinetti di Cappella, zone in cui – urbanisticamente – è possibile svolgere simili attività ?