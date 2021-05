95 Visite

Non solo Fiorentina su Lucas Torreira, il regista che il Toro ha inseguito invano la passata estate. La firma di Luciano Spalletti con il Napoli è anche legata al tentativo di regalargli alcuni giocatori che ritiene essenziali. Come il regista uruguaiano che gli piaceva già quando allenava l’Inter ma non è mai riuscito ad allenare. Sarà questa la volta buona? Vedremo nei prossimi giorni.













