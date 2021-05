Quartiere San Carlo Arena: arrestato uno spacciatore

44 Visite

Stamattina gli agenti del Commissariato San Carlo Arena, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Santa Maria degli Angeli alle Croci un uomo seduto su una panchina che, con atteggiamento circospetto, ha consegnato qualcosa ad una persona allontanatasi subito dopo.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di 37 involucri contenenti circa 10 grammi di cocaina e di 35 euro mentre, nella sua abitazione, hanno sequestrato un bilancino di precisione, una macchina per il sottovuoto e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Carlo Postiglione, 68enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio di sostanza stupefacente.













