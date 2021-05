Apre pronto soccorso al Policlinico Vanvitelli, Borrelli (Europa Verde): “ Svolta decisiva verso decongestione ospedali, prova di efficienza della sanità campana. Ora si acceleri per apertura anche nel nuovo Policlinico”

120 Visite

“Entro fine giugno, come riporta Il Mattino, i lavori dovrebbero essere ultimati, nel cuore del centro storico di Napoli apre una nuova area di emergenza presso il Policlinico Vanvitelli. Una bella risposta da parte della sanità campana che, sotto pressione da oltre un anno a causa della pandemia , si mostra in piena salute ed efficiente. Un cambio di passo che può determinare il decongestionamento dei grossi presidi ospedalieri come Cardarelli e Ospedale del Mare. Una maggiore distribuzione sul territorio delle strutture ospedaliere può decisamente migliorare la qualità dei servizi resi e rispondere più adeguatamente alla domanda di assistenza. Le infrastrutture in buono stato di salute e gli investimenti mirati posso portare la sanità campana a quei riconoscimenti che merita, trattandosi di una sanità di eccellenza. Il nuovo pronto soccorso del Policlinico Vanvitelli rappresenta una svolta decisiva che apprezziamo in quanto risposta di efficienza e lungimiranza. Ora, come dai noi richiesto più volte, bisogna accelerare anche per aprire il pronto soccorso nel nuovo Policlinico”. Lo ha detto Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde.













