Pugni, calci e schiaffi per entrare nel centro vaccinale. È accaduto ieri pomeriggio tra le mura dell’hub allestito nella Mostra d’Oltremare, dove uno dei cittadini in fila per le somministrazioni ha aggredito con violenza le guardie giurate e i carabinieri. Sono stati momenti di alta tensione e di paura per gli altri convocati che, all’improvviso, hanno assistito all’aggressione proseguita con il tentativo di fuga del cinquantenne, poi fermato e arrestato.