Covid, vaccini e riaperture. L’estate arriverà prima a Napoli nel 2021, meteo permettendo, almeno nelle intenzioni di imprenditori e bagnanti. Da oggi sarà possibile tornare in spiaggia nelle strutture balneari o in piscina, purché all’aperto. Se ieri, in città e in Costiera, è stato il giorno del montaggio di ombrelloni e lettini, nel weekend si annuncia un «quasi sold-out» nelle location di mare, ovviamente in funzione del clima.