Giugliano, sfascia il parabrezza di un’auto senza motivo. 22enne denunciato dai carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Varcaturo hanno denunciato per danneggiamento aggravato un 22enne di origini ucraine, residente a Gricignano di Aversa e già noto alle ffoo.

L’uomo, nella notte dell’ 11 maggio scorso, aveva sfasciato con una mazza di legno il parabrezza anteriore di un’utilitaria. Lo ha fatto senza alcun motivo apparente. Grazie alle indagini avviate immediatamente, i carabinieri hanno individuato e denunciato il giovane. Nei suoi confronti è stato richiesto un foglio di via obbligatorio per vietargli il rientro nel comune di Giugliano in Campania.













