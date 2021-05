“Danno erariale e abuso d’ufficio”, esposto contro Visconti per lo stadio. Fu affidato più di due anni fa (senza bando) alla Fidal ma è gestito da un’altra associazione

360 Visite

Sindaco, il tempo (del bando) è scaduto! Con delibera del 28 dicembre 2018, una delle prime azioni del neo sindaco Visconti fu quella di revocare l’affidamento dello stadio comunale alla Gescal di Pozzuoli per incuria e morosità, nonostante la proposta di un piano di rientro dai canoni arretrati, con decorrenza 8 gennaio 2019. Il 16 febbraio venne affidato, per salvaguardare i numerosi sportivi rimasti senza spazio dedicato, all’associazione carabinieri, quella dei finanzieri e Rangers per il tempo necessario a pubblicare un bando a evidenza pubblico. Il 20 aprile il colpo di coda. Delibera numero 45, nel ringraziare l’ottimo lavoro delle associazioni sopraelencate, l’affidamento passa in sordina alla Fidal Campania, sempre a titolo gratuito, sempre il tempo strettamente necessario a pubblicare un bando pubblico. Se andate allo stadio, chi ci troviamo? La sempre presente Atletica Marano, con il sempre presente Geppino De Vivo che tranne durante la gestione commissariale, è presente allo stadio dall’epoca bertiniana. Il Sindaco dovrà spiegare perché ha revocato l’affidamento alla Gescal nonostante un piano di rientro che prevedeva un incasso da parte del Comune e soprattutto perché viene affidato a titolo gratuito a un’associazione e poi di fatto gestita da un’altra (l’Atletica Marano invita a raggiungerli allo stadio per l’iscrizione e la frequenza dei corsi a pagamento). Soprattutto dopo più di 2 anni, parafrasando un comico, il tempo (per il bando) non è scaduto? Nelle prossime diversi cittadini e il gruppo locale di Fdi presenteranno un esposto per danno erariale e abuso d’ufficio.

La tematica stadio e lo strano affidamento furono oggetto, due anni fa, di diversi articoli di Terranostranews, che già allora aveva previsto come sarebbe andata a finire. Nel frattempo due assessori allo Sport non ha fatto nulla per sanare l’anomalia.













