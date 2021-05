Marano, città e Comune allo sbando. Fdi: “Inaccettabile l’atteggiamento del Pd e del neo commissario Acampora. Basta giochetti”

554 Visite

Apprendiamo dal sito Terranostranews che il Pd, per bocca del

commissario cittadino, il napoletano Gennaro Acampora,

non sarà presente Lunedì dalla Segretaria generale per

sfiduciare il Sindaco Visconti. Acampora ci tiene a precisare

che non intende sfiduciare il Sindaco non perché ritiene

l’attuale giunta all’altezza del ruolo che svolge ma perché,

udite udite, non sono l’ultima ruota del carro. Il gentile

commissario inviato da Napoli intende far proseguire il

lavoro di questa giunta che nulla ha fatto o pensato per

questa città in 3 anni solo perché è l’opposizione, con

Fratelli d’Italia in testa, ad aver promosso la sfiducia.

La città è vittima di beghe interne ad un partito moribondo e

di scelte politiche dettata dalla presunzione e dall’arroganza

di voler determinare la vita amministrativa della città contro il

volere dei maranesi che devono sopportare una giunta che

si è ampiamente dimostrata non in grado di amministrare la

città? Rivolgiamo il nostro invito ai consiglieri comunali,

formalmente ancora in maggioranza, ad incontrarci tutti

dalla Segretaria generale per firmare le nostre dimissioni e

terminare questa parentesi amministrativa per non subire

scelte imposte dalle segreterie provinciali dei partiti che non

hanno alcun interesse a risolvere i problemi dei maranesi.

Fdi Marano













