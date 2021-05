Israele sferra l’attacco ai palestinesi con forze aree e di terra. Il premier: “Avanti fino a quando sarà necessario”

68 Visite

I soldati israeliani sono entrati stanotte a Gaza per un attacco di terra contro le postazioni di Hamas, bersagliate negli ultimi giorni da pesantissimi raid aerei dopo la pioggia di razzi verso lo Stato ebraico. «Ho detto che avremmo fatto pagare un prezzo molto alto ad Hamas. Lo facciamo e continueremo a farlo con grande intensità. L’ultima parola non è stata detta e questa operazione proseguirà per tutto il tempo necessario», ha scritto il premier israeliano Benyamin Netanyahu in un messaggio pubblicato su Twitter dopo l’annuncio dell’esercito dell’avvio delle operazioni di terra, accompagnate da nuovi raid. Il portavoce militare Jonathan Conricus ha precisato che i soldati sono penetrati dal nord della Striscia, senza tuttavia dare particolari sulla quantità di forze impegnate nell’enclave palestinese. Le forze israeliane hanno comunque ordinato a chiunque si trovi in territorio israeliano entro 4 km dalla frontiera di entrare in un rifugio e di restarvi «fino a nuovo ordine». Di fronte all’ennesima escalation del conflitto, il Consiglio di sicurezza dell’Onu è stato convocato per domenica.













