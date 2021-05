53 Visite

Massimiliano Allegri è il sogno di De Laurentiis per la panchina del Napoli. Una voce ora diventata più concreta. Perché il patron del Napoli ci sta provando sul serio dato che Gattuso andrà via. In pole, ad ogni modo, resta anche Spalletti. L’altra opzione, secondo i quotidiani sportivi di oggi, è Simone Inzaghi.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS