Marano, l’opposizione (quella vera) promuove il nuovo appuntamento per sfiduciare Visconti. Lunedì al Comune, ma il Pd non ci sarà

I cittadini di Marano stanno assistendo ad un pietoso teatrino perpetrato da oltre due anni dall’amministrazione comunale capeggiata dal sindaco Visconti. Oltre al tira e molla di deleghe da parte del sindaco, anche alcuni suoi fedelissimi hanno abbandonato la loro carica di assessore, lasciando la barca alla deriva. Il consiglio comunale lo ha già sfiduciato, bocciando la delibera per l’esternalizzazione del servizio idrico, attestando la mancanza di una maggioranza di governo. L’amministrazione Visconti è risultata fallimentare sotto tutti punti di vista. Lanciamo un appello a quanti credono che la politica debba essere uno strumento per migliorare le condizioni di vita delle persone e non mera propaganda. Gli scriventi Consiglieri Comunali invitano i colleghi di maggioranza e opposizione, a presentarsi il giorno 17 maggio, alle ore 13:00 dal Segretario Generale, presso la Casa Comunale per sottoscrivere le dimissioni contestuali, al fine di mandare a casa Visconti e la sua giunta e porre la parola fine a questo tristissimo capitolo scritto per la nostra città.

Teresa Giaccio Stefania Fanelli Brunella Orlando Anna Garofalo Nicola Moio Stefano Catone Luigi Carandente













