Scuola e genitori in ansia. “I protocolli di sicurezza vengono rispettati”

Con la riapertura delle scuole é cresciuta a dismisura l’ansia dei genitori per paura dei contagi da Covid. Eppure l’ambiente scolastico è sicuro, in quanto in esso vengono attuati tutti i protocolli di sicurezza e vengono usati tutti i presidi anti-Covid. Chi non é dell’ambiente scuola non sa la macchina perfetta che ogni giorno si aziona in ogni istituzione scolastica per garantire sicurezza agli alunni e al personale tutto.

Ogni giorno dal Dirigente Scolastico al referente Covid, ai collaboratori scolastici e al personale tutto sono chiamati a svolgere una gran mola di lavoro per garantire la sicurezza, lavoro che diventa frenetico alla notizia di un presunto contagio Covid. La notizia spesso comunicata all’indirizzo di posta elettronica “covid” mette subito in allerta il referente covid che la inoltra al Dirigente, il quale subito formula il decreto di quarantena per alunni e docenti della classe dell’avvenuto contagio.

Di seguito i nominativi degli alunni e dei docenti coinvolti vengono inviati all'”unità epidemiologica dell’a. s. l. di appartenenza. Contemporaneamente viene avvisato il medico referente covid distrettuale nel nostro distretto 38 la dottoressa Crispino che con professionalità, capacità e competenza guiderà tutte le operazioni di messa in quarantena dall’inizio fino a conclusione di tutte le operazioni. Una macchina della sicurezza che non si ferma neanche difronte a discrasie dovute a tamponi falsati é il caso che é successo nell’istituto Comprensivo Socrate-Mallardo dove un alunno risultato positivo con tampone rapido dopo ventiquattrore fatto il molecolare risulta negativo, velocemente la filiera anti-Covid entra in funzione e in poche ore ristabilisce la normale attività scolastica. Il protocollo di sicurezza delle scuole deve tranquillizzare genitori e docenti perché nell’ambiente scolastico i rischi sono minimi, grazie alle figure di sistema di sicurezza dal Dirigente Scolastico, al referente Covid19 ai collaboratori scolastici e a tutto il personale che ogni giorno con lavoro certosino fanno rispettare le norme di sicurezza e in caso di allerta fanno scattare il protocollo di tutela di tutti gli appartenenti alla comunità scolastica.

Michele Izzo













