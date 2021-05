Campania, vaccini: arrivano 100 mila dosi in più. Scorte a sufficienza

Sono oltre 200 mila le dosi di Pfizer (209.430) consegnate il 5 maggio in Campania e saliranno oltre la soglia delle 215mila con i nuovi arrivi programmati per il 12 maggio; fiale che vanno ad aggiungersi alle decine di migliaia di AstraZeneca (la nuova consegna è in programma a metà maggio) e a quelle di Moderna e Johnson & Johnson che, pur più contenute, fanno numero e contribuiscono a riempiere i frigoriferi delle Asl. Quantitativi in aumento, dunque, per la Regione Campania. L’obiettivo è di dimezzare il gap con altre regioni.