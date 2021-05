Rione Amicizia: detiene droga in casa. Arrestato

135 Visite

Ieri sera gli agenti del Commissariato San Carlo Arena, durante il servizio di controllo del territorio, hanno effettuato un controllo in via Onorato Fava presso l’abitazione di un uomo sottoposto agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti.

I poliziotti hanno rinvenuto, nella camera da letto, 36 stecche di hashish del peso di circa 171 grammi, un bilancino di precisione e 160 euro.

Ludovico Buonaiuto, 26enne napoletano, è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.













