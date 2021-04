93 Visite

Pochi minuti fa in Via Leopardi (Fuorigrotta) – altezza civico 153 – sono stati esplosi in aria alcuni colpi di arma da fuoco. Sarebbero stati esplosi verosimilmente da 4 persone a bordo di 2 scooter. Nessun ferito, nessun danno. Indagini in corso dei carabinieri della compagnia di Bagnoli, ora sul posto. Per il momento non abbiamo altri dettagli e non sono previste ricostruzioni.













