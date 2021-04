Pomodoro extra Ue spacciato per italiano: nei guai l’azienda Petti

204 Visite

Erano già state etichettate come “pomodoro 100% italiano” o come “pomodoro 100% toscano” quelle pronte per essere vendute, mentre molte altre erano ancora in fusti e bidoni: i Carabinieri per la tutela agroalimentare hanno sequestrato una quantità impressionante di confezioni di passate: 4.477 tonnellate di pomodoro, per lo più confezioni di conserve (3.500 tonnellate) già falsamente etichettate. Il resto (977 tonnellate) era prodotto semilavorato e concentrato di pomodoro di provenienza estera (extra-Ue), in fusti e bidoni. Indagate 6 persone per frode in commercio.

Il sequestro è stato disposto dalla procura di Livorno, è avvenuto presso il deposito della Italian food SPA – del Gruppo Petti, azienda conserviera di Venturina Terme e Campo alla Croce di Campiglia Marittima, nella provincia di Livorno, e che nei suoi claim si vanta di usare solo 100% Pomodoro Toscano.

Ma, stando a questo maxi sequestro, non è così. Come si legge nella nota del Comando tutela Agroalimentare dei Carabinieri le indagini, con il supporto dell’Agenzia delle Dogane, hanno documentato come gli indagati, agendo nei diversi ruoli dell’organigramma aziendale, avessero posto in essere la sistematica produzione e fraudolenta commercializzazione di conserve di pomodoro – principalmente passata di pomodoro di vario tipo e formato con il marchio della nota azienda – falsamente etichettate quale “pomodoro 100% italiano” e/o “pomodoro 100% toscano”, destinate poi alla Grande Distribuzione Organizzata per la vendita al dettaglio al consumatore finale sul territorio nazionale.

Infatti, la condotta consisteva nel realizzare il prodotto utilizzando rilevanti percentuali (variabili) di pomodoro concentrato estero (extra-UE) miscelato a dosati quantitativi di semilavorati di pomodoro italiano.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS