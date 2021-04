La morte di Maradona poteva essere evitata: la perizia disposta dai giudici inchioda i medici del Pibe de oro

52 Visite

La morte di Diego Armando Maradona poteva essere evitata. E’ quanto si evince dalla perizia medica disposta dai giudici che indagano sulla morte del ‘Pibe de oro’ avvenuta il 25 novembre scorso. A finire nel mirino dei magistrati il neurochirurgo Leopoldo Luque e la psichiatra Agustina Cosachov, i medici che avevano in cura l’ex fuoriclasse e per i quali, secondo quanto rivelato da ‘Pagina 12’, si ipotizza l’accusa di omicidio colposo che prevede una pena da 8 a 25 anni di reclusione. “I suoi occhi sono gonfi come un seno”, aveva riferito a Luque il 22 novembre, tre giorni prima del decesso, una delle persone che accudiva Maradona. Il gonfiore era il segnale che Maradona era in una condizione di ritenzione idrica dovuta all’insufficienza cardiaca, sottovalutata d













