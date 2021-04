Marano, Visconti sconfitto in aula: la privatizzazione del servizio idrico non passa. Il sindaco è senza maggioranza

495 Visite

Bocciata la delibera sulla privatizzazione dell’acqua. In 11 hanno votato contro l’atto che prevedeva l’esternalizzazione del servizio idrico comunale. Hanno votato contro Giaccio, Orlando, Moio, Fanelli, Catone, Garofalo, Carandente Luigi, Accongiagioco, Santopaolo, Savanelli, Nastro.

Astenuti due del Pd, Coppola e Paragliola, che erano però favorevoli all’esternalizzazione. Il partito democratico ha dunque, seppur con le diversità di voto, decretato la bocciatura della delibera e la fine, ancor prima del commissariamento, della giunta Visconti. Il primo cittadino, se ha un minimo dignità politica, deve rassegnare le dimissioni non avendo più alcuna maggioranza.

Il servizio idrico resta comunale, ma in futuro, Acquedotti scpa o non, occorrerà trovare un modo per scovare gli evasori e rendere il servizio più efficiente e meno costoso. Esternalizzazione sì, ma con altre modalità e parametri.













