Intervista al sindaco Pietro Caracciolo sull’assunzione in Città Metropolitana di Napoli: «Accordo Dema-Tansi su Montalto? Tutte sciocchezze»

Napoli, 27 aprile– Pietro Caracciolo, sindaco di Montalto Uffugo, smentisce ogni scenario di coinvolgimento politico nell’assunzione presso l’ente Città metropolitana di Napoli di un tecnico idoneo in graduatoria in un concorso bandito dal suo comune. Una circostanza già smentita in mattinata dal sindaco de Magistris, in corsa per la presidenza della Regione Calabria, con il sostegno di Carlo Tansi, leader del movimento Tesoro Calabria e cittadino montaltese.

Sindaco, qualcuno dal Comune di Napoli l’ha contatta per l’assunzione del tecnico, idoneo in graduatoria presso il Comune di Montalto, in Città Metropolitana di Napoli?

«Non siamo stati contattati da nessuno. Si tratta di una procedura normalissima: sono stati banditi una serie di concorsi per cui ci sono degli idonei. Riceviamo, quindi, spessissimo delle comunicazioni da altri comuni per sapere se ci sono nelle graduatorie in cui attingere degli idonei disponibili per determinate categorie. Con la Città Metropolitana di Napoli è successa la stessa cosa. Nulla di più.»

Nessun retroscena politico dunque?

«Non so se l’ingegnere in questione (il dipendente assunto ndr) possa avere dei rapporti a Napoli per cui si è presentata quest’opportunità ed è stato favorito. Questa è un’ipotesi a cui siamo del tutto estranei.»

Ci spieghi tecnicamente com’è andata.

«Abbiamo bandito un concorso tre anni fa, la cui graduatoria scade da qui a pochi giorni. Si trattava di un concorso per un solo posto da istruttore direttivo tecnico destinato ad ingegneri. Oltre al vincitore, ci sono stati tre idonei su 26-27 candidature. Abbiamo fatto scorrere la graduatoria e ne abbiamo preso uno. Il secondo idoneo è stato assunto da un altro comune, ed infine ne è rimasto uno solo. Non avevamo interesse a scorrere la graduatoria perché non ci serviva in organico. Alla fine per quest’ultimo è arrivata poi questa richiesta da Città Metropolitana di Napoli. Da un punto di vista formale oggettivamente è stata una pratica assolutamente legittima. Questo ingegnere non è nemmeno di Montalto, ma è di Cosenza.»

Il fatto che Montalto Uffugo sia il comune dove è nato e vive Carlo Tansi non c’entra nulla quindi?

«Ho letto di situazioni che potrebbero fare trasparire degli atteggiamenti di accordo per far radicare il movimento di de Magistris su Montalto grazie a Tansi, ma per me che sono del luogo mi sembra veramente una sciocchezza. Il dipendente assunto a Napoli non è nemmeno di Montalto. Inoltre mi candiderò alle regionali con uno schieramento diverso da quello di de Magistris.»

Con quello di centrodestra?

«Sì, dovrei candidarmi con lo schieramento di centrodestra.»

Che ne pensa della candidatura di de Magistris a Presidente della Regione Calabria?

«Se c’è una cosa che mi sento di contestare al mondo giornalistico è il presenzialismo che Giletti consente a de Magistris nella sua trasmissione (Non è l’Arena ndr) tutte le domeniche. Quando si parla di Calabria c’è sempre lui. Chiaramente è stato magistrato in Calabria, quindi conosce un po’ l’ambiente. Ma non mi sembra corretto nei confronti degli altri schieramenti dare così tanto spazio ad un candidato presidente di Regione.»

Come giudica il fatto che Carlo Tansi abbia ritirato la sua di candidatura a presidente per sostenere de Magistris alla presidenza della Regione?

«Hanno capito entrambi che avrebbero attinto allo stesso bacino di voti. Se si fossero proposti con due movimenti contrapposti non avrebbero il risultato che si aspettano. E’ chiaro che mettendosi insieme cercheranno di unire le forze. Tansi aveva già tentato di diventare presidente di Regione. Aveva ottenuto un buon risultato personale superando le 6000 preferenze ma non ce l’ha fatta ad entrare in Consiglio Regionale. In questo modo potrebbe farcela ma non credo che la loro sia una coalizione vincente, a meno che le altre coalizioni non commettano scivoloni in quanto la campagna elettorale durerà tanto. Sulla carta non hanno possibilità di poter vincere. Potrebbero, però, raggiungere il quorum per entrare entrambi in Consiglio Regionale. Non comprendo comunque la candidatura di de Magistris.»













