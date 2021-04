Quarto, il 15 e il 16 maggio si terranno 2 giornate FAI dedicate alla Fescina

112 Visite

Come sapete, la nostra bella Fescina si è classificata al 34esimo posto in Italia tra i luoghi del cuore del FAI – Fondo Ambiente Italiano. Oggi siamo stati lì, insieme al Comitato Archeo Flegreo I tesori nascosti di Quarto ed all’associazione Anteas che ringrazio come sempre per il grande lavoro svolto, per fare alcune riprese video per lo speciale Fai prodotto da Rai Cultura per il programma “Visioni” in cui si parlerà, appunto, dei luoghi del cuore. Con noi oggi era presente anche il grande maestro Peppe Barra al quale è stato affidato il compito di “cantare” il nostro territorio e promuoverne la bellezza. Vi anticipo inoltre, che il 15 e il 16 maggio si terranno due giornate Fai di Primavera 2021 dedicate proprio alla Fescina. Sarà possibile visitare l’area archeologica e godere della magia e della storia di questi meravigliosi luoghi da conoscere, amare e rispettare













