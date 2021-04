ARZANO: Servizio “Alto impatto” in città. Controlli e perquisizioni dei carabinieri

99 Visite

Ormai da alcune ore i Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli stanno presidiando la città di Arzano, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio. I militari della compagnia di Casoria sono dislocati nei punti strategici della città per posti di controllo. In particolare, è stato fermato dai Militari dell’Arma un 31enne originario di Napoli che è stato colto alla guida del proprio veicolo con sostanza stupefacente su cui sono in corso ulteriori approfondimenti.

In atto perquisizioni finalizzate alla ricerca di armi e droga.













