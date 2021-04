Peluso (FdI): “Recovery fund, bene Lollobrigida, fare chiarezza”

61 Visite

Napoli, 26 aprile 2021 – “Ha ragione il nostro Capogruppo Francesco Lollobrigida: non e’ possibile procedere nell’esame del Recovery Fund senza aver avuto il tempo per i necessari approfondimenti e alla luce del fatto che oggi e’ giunta alla Camera una versione aggiornata e ridotta di sessanta pagine”.

E’ quanto afferma la Vice responsabile nazionale delle Politiche per il Mezzogiorno di FdI, Gabriella Peluso.

“Sono preoccupata per le risorse effettivamente destinate al Sud e per le possibili ulteriori sottrazioni a danno di questa parte dell’Italia che vanificherebbero lo scopo principale del Recovery fund ovvero il superamento del divario tra Nord e Sud per lo sviluppo economico ed occupazionale della nostra Nazione” – aggiunge la dirigente nazionale del partito guidato da Giorgia Meloni.













