Mugnano, 25 aprile: un tricolore in piazza Municipio per ricordare le vittime della guerra

Domenica 25 Aprile, 76° Anniversario della liberazione, “l’AGE DI MUGNANO E AREA NORD DI NAPOLI” organizza un evento per ricordare la memoria di quel giorno. Verra’ trasmesso in “DIRETTA FACEBOOK” alle ore 12:00, per evitare assembramenti: interverranno il Sindaco Luigi Sarnataro, Assessore alla Pubblica Istruzione Cirullo Carmine, Presidente AGE ( Associazione italiana genitori ) Rosaria D’anna, Presidente AGE DI MUGNANO E AREA NORD Ambrosini Ciro, si rende partecipe nella visione on – line l’ntera platea studentesca del nostro territorio e le Scuole. Due o tre bambini rispettando tutte le regole emanate dal Ministero della Salute, porteranno in Piazza Municipio la bandiera italiana, segno visibile di unità, ed alcuni palloncini bianchi, che saranno liberati per ricordare le vittime della guerra e della pandemia che ci opprime e per finire verranno depositati dei fiori in loro onore. Il Presidente Ambrosini Ciro dichiara dichiara di trasmettere con questo evento, un messaggio di unità in un momento che ci vede sofferenti ed rinvigorire il senso di appartenza alla comunità italiana. Abbiamo necessità di trasmettere amore, valori ed inclusione ai nostri ragazzi, tenendo vivo il ricordo di chi ha dato la vita per la Patria e di chi ci ha lasciato perché vittima del Covid. Ringrazia tutti coloro che hanno partecipato a questo evento, Raffaele Carandente, Elena Ciaramella, antonella Scancariello, Enrichetta Marrasco, Andrea Cipolletta, Giuseppe Ceparano, Giovanni Tarallo, Pierluigi Schiattarella, Bauchnet Italia, Rosy Ciro, Rosa Napolano, Pasquale Bova, Emma Capuozzo, Pasquale Pagnano ….













