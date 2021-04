Paura ai Colli Aminei, grossa esplosione in serata: negozio di caldaie distrutto

313 Visite

COLLI AMINEI – Grande paura questa sera ai Colli Aminei. Intorno alle 21.40 alcuni residenti della zona hanno segnalato un forte boato.

Si è trattato di una forte esplosione in un negozio di caldaie Vaillant di fronte il parco Amendola, in via Colli Aminei 34.

Sul posto è intervenuta la polizia. I danni sembrano essere ingenti. Fortunatamente non ci sono feriti.

L’esercizio commerciale, però, è andato totalmente distrutto. I militari stanno indagando per capire se la natura dell’esplosione sia accidentale o dolosa.

Seguiranno aggiornamenti.













