De Luca in diretta: “Ristoranti aperti, movida no. Dopo mezzanotte tutti a casa per altri 2 mesi”

931 Visite

“Siamo l’ultima regione d’Italia per fornitura vaccini, è una vergogna. E la Campania è ultima per distribuzione di vaccino Pfizer-BionTech e Moderna, il primo al 16%, il secondo al 1,7 Moderna. Sono quelli che servono ad anziani. Vergogna doppia e nazionale. Scandaloso che non emerga. È una delinquenza politica, dovremmo essere tutti uguali e non è così”.

“Abbiamo settori che sono stremati. La linea della Campania è mantenere vaccini per fasce d’età ma dobbiamo contemporaneamente guardare al rilancio dell’economia. Non possiamo essere ottusi. Se diciamo alle famiglie che in zona arancione si può andare a scuola almeno per il 50 percento, non ritenete sia priorità immunizzare autisti dei trasporti pubblici? Per prendere una decisione del genere non servono le fasce d’età occorre una decisione politica, senza essere ottusi o burocrati». Sul turismo e sulle isole Covid Free: «Rischiamo di far saltare la stagione turistica 2021 e gettare nella disperazione centinaia di migliaia di persone che non ce la fanno più”.

“Il problema del contagio non sono i ristoranti aperti, ma la movida. Dobbiamo aprire i ristoranti ma le attività dalle 23-23.30 e dopo mezzanotte nessuno più in strada per almeno 2 mesi”. Così conclude il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca in diretta Fb.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS