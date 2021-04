Vaccini, a Quarto code e disagi per anziani e fragili. Il sindaco: “170mila utenti, platea aumentata da qualche giorno”

376 Visite

Il sindaco di Quarto, Antonio Sabino fa sapere che i disagi patiti dalle categorie anziani e fragili che si apprestano alla somministrazione dei vaccini, è dovuto dal fatto che il centro vaccinale di Quarto è divenuto, su richiesta dell’Asl, un centro che ospita anche gli utenti di Villaricca, Mugnano e Qualiano, e non soltanto, dunque quelli di Marano e Quarto. Una platea, quindi di 170mila persone, la causa del formarsi di maggiori code e ritardi. Al riguardo, Sabino ha dichiarato alla redazione di Terranostranews, di prodigarsi nel sollecitare l’Asl affinché vengano riviste le modalità di convocazione dei pazienti fragili, atteso che è per questa categoria che i tempi si allungano per la procedura legata alle loro patologie.













