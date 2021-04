Marano, la “guerra” infinita tra Polverino e i condomini di via Corree di Sopra. Il Comune sgombera alcune famiglie

580 Visite

Ordinanza di sgombero ad horas per i condomini di un fabbricato di via Corree di sopra, al civico 32. L’ordinanza è stata sottoscritta due giorni fa dal sindaco Visconti alla luce delle relazioni pervenute all’ufficio tecnico comunale da parte degli agenti della polizia municipale e degli stessi tecnici dell’ente cittadino. Sei le famiglie a cui è stato intimato di lasciare gli appartamenti. Il Comune ha però fissato un termine di 30 giorni e ciò significa che le famiglie hanno in pratica il tempo per risolvere l’inconveniente. Nessuno, insomma, conoscendo bene come agisce e si muove il Comune di Marano andrà mai via da quegli appartamenti.

La storia del fabbricato di via Corree di Sopra è stata raccontata molte volte dal nostro portale. Cosa è successo? Il fabbricato oggetto dell’ordinanza è contiguo alla proprietà di Crescenzo Polverino, che ha un’attività oggetta anch’essa, nelle scorse settimane, di svariati controlli. Tra i condomini e il Polverino sono sorte delle aspre divergenze in merito alla realizzazioni di presunti abusi edilizi (denunciati anche ai carabinieri) e alla successiva chiusura di una colonna fecale che ha determinato uno sconquasso di carattere igienico-sanitario. Liquami nelle case dei condomini e nelle aree attigue alla proprietà di Polverino.

Il Comune, con un’ordinanza, intimò quindi ai condomini di risolvere il problema (liquami fognari che invadano anche i servizi igienici degli appartamenti) ma gli stessi, per una serie di intoppi, non sono riusciti a farlo. In pratica i condomini, da settimane, sono costretti a lavarsi in altre abitazioni e ad usufruire altrove dei servizi igienici. L’ordinanza di un mese e mezzo fa imponeva alle famiglie di trovare una soluzione e a Polverino, o meglio all’amministratrice della sua proprietà, di consentire loro di effettuare i lavori passando anche dalla sua proprietà. Tra le parti è in atto un contenzioso che si trascina da almeno sei mesi.

Ora Mucerino e Visconti optano per un’ordinanza definita ad horas che in realtà ad horas non è.













