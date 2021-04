Marano: contrasto allo spaccio di droga. Carabinieri arrestano ragazzo con 90 grammi di cocaina. Era incensurato

608 Visite

I carabinieri della sezione operativa di Marano di Napoli hanno arrestato per detenzione a fini di spaccio un 25enne incensurato di Mugnano di Napoli. I Carabinieri – quotidianamente impegnati nella lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti – hanno notato, in questi giorni, troppe persone che si aggiravano nei pressi dell’abitazione del ragazzo e hanno deciso di controllare con servizi ad hoc. Bloccato il 25enne – a bordo della sua moto e poco distante da casa – è scattata la perquisizione. Il giovane è stato trovato in possesso di 2 involucri contenenti quasi 90 grammi di cocaina. La droga era nascosta nella tasca interna del giubbino.

L’arrestato è stato condotto al carcere in attesa di giudizio.













