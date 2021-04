Covid, un farmaco usato da 50 anni blocca il danno ai polmoni

475 Visite

Dopo uno screening di laboratorio su oltre 3.000 farmaci già approvati per la terapia di diverse malattie, si è arrivati alla niclosamide, usata da più di 50 anni per le infezioni intestinali, ma che è anche in grado di bloccare gli effetti dannosi che la proteina Spike di Sars-CoV-2 causa alle cellule.

La scoperta è frutto di uno studio di un gruppo di ricercatori del King’s College London, dell’Università degli studi di Trieste e del Centro di Ingegneria genetica e biotecnologie (Icgeb) di Trieste, pubblicato sulla rivista Nature.













