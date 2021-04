1.256 Visite

Intorno alle ore 17 i carabinieri della compagnia di Casoria sono intervenuti in via Europa. Poco prima un ventisettenne di Casoria, incensurato, era stato ferito da due colpi di pistola. Colpito al collo e al torace, è stato trasportato al Cardarelli: è in pericolo di vita. Sul posto sono stati trovati 5 bossoli cal 7.65. Indagini in corso per accertare dinamica evento













