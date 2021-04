174 Visite

Un’enorme nuvola nera visibile a chilometri di distanza con un odore acre che appesta l’aria. È quella provocata da un incendio di rifiuti in via “Domitiana”, tra le uscite di Varcaturo e Lago Patria, nel comune di Giugliano in Campania (Napoli).

A bruciare materiale speciale e pericoloso come rifiuti tessili, plastica, gomme auto e altri scarti già segnalati alle autorità presenti sul posto.













