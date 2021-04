Bacoli: impatto fatale tra auto e moto, muore un ragazzo di 27 anni

Bacoli in lutto per la scomparsa di Giuseppe Somma, un giovane di 27 anni. Nel primo pomeriggio un incidente stradale verificatosi in via Cuma non gli ha lasciato scampo. Ancora presto per conoscere l’esatta dinamica del sinistro. Da una prima ricostruzione, intorno alle 15, il ragazzo era in sella alla sua moto, quando improvvisamente ha impattato contro un’auto proveniente dall’altra direzione. Sul posto la Polizia Municipale di Bacoli e i Carabinieri di Pozzuoli. Inutile l’intervento dei sanitari del 118, che hanno soltanto potuto constatarne il decesso. Il conducente dell’auto è stato fermato perché sottoposto agli esami tossicologici. Giuseppe Somma era molto noto in città per essere il titolare di un’officina di riparazione di barche in via Giulio Cesare. Di seguito il messaggio di cordoglio del sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione: “È un dolore atroce. Bacoli piange la scomparsa di un suo giovane figlio che, poche ore fa, ha perso la vita in un tragico incidente stradale. Mi stringo, da sindaco, e da padre, al dolore della mamma, del papà, della famiglia tutta, degli amici. Nel giorno dei funerali, interpretando il sentimento di sofferenza che sta segnando tutta la nostra comunità, sarà proclamato il lutto cittadino. Siamo vicini a chi soffre, con il silenzio e la preghiera”.