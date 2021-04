Rapina a Marano: il gip non convalida il fermo per Giuseppe, ma conferma la custodia in carcere

1.830 Visite

Resta in carcere Giuseppe Greco, il 26enne arrestato con l’accusa di avere ucciso i due rapinatori di Sant’Antimo. Il giudice per le indagini preliminari Nicola Erminio Paone non ha convalidato il provvedimento di fermo, non riconoscendo il pericolo di fuga, ma ha confermato la custodia cautelare in carcere. Domani saranno note per esteso le motivazioni del giudice in forza al tribunale Napoli nord di Aversa.













