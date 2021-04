Il giovedì santo a Napoli la zuppa di cozze è immancabile: ecco come prepararla

280 Visite

Il giovedì santo a Napoli la zuppa di cozze è immancabile. Il segreto per renderla unica in tutta la sua bontà risiede nella tipica salsa forte, chiamata ‘O Russ, che accompagna il piatto e gli dona un gusto unico e inimitabile. Qualcuno la acquista già pronta, qualcun altro invece preferisce prepararla a casa, secondo la tradizione. Per chi volesse cimentarsi, questo è quello che occorre:

200 g di olio extravergine di oliva 3 spicchi d’aglio 100 g di concentrato di pomodoro 100 g di peperoncino tagliato manualmente

La preparazione di questa salsa è veramente molto elementare, però richiede 10 minuti di pazienza in cui dovrete pensare solo ed esclusivamente a lei.

Per prima cosa tagliate finemente i peperoncini e metteteli da parte, poi in una casseruola mettete a sfrigolare l’aglio nell’olio, una volta dorato abbassate la fiamma. Aggiungete il concentrato di pomodoro e il peperoncino e lasciate cuocere a fiamma molto lenta per 15 minuti, in cui dovrete girare continuamente. Una volta pronta conservate in un barattolino di vetro.













