Funerali Angelo Marrone, domani l’addio al giovane papà vittima di un incidente nella notte di Capodanno

Si terranno domani a Melito, alle 13,15 nella chiesa Santa Maria delle Grazie, i funerali di Angelo Marrone, il giovane papà originario di Melito ma residente a Marano vittima di un incidente stradale nella notte di Capodanno. La sepoltura, invece, avrà luogo nel cimitero di Marano.

Angelo era alla guida di una Fiat Punto, la notte tra il 31 e l’1 gennaio, e accompagnava il figlio piccolo in ospedale, vittima di un incidente domestico. L’incidente che lo vide coinvolto si verificò a Chiaiano, in via Santa Maria a Cubito. Marrone si è spento pochi giorni fa al Cardarelli. Stamani l’esame autoptico disposto sul corpo del 31 enne.













