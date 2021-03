Casamicciola, la Basilica di Santa Maria Maddalena riapre al culto

90 Visite

Sarà la Santa Messa Solenne in programma venerdì 26 marzo alle ore 18, in occasione della Festa dei Sette Dolori della Beata Vergine Maria, a sancire ufficialmente la riapertura al culto della Basilica di Santa Maria Maddalena, rimasta danneggiata a seguito del sisma del 21 agosto 2017. La Chiesa Parrocchie, a partire da oggi martedì 23 marzo, è comunque aperta ogni giorno per la preghiera personale e per la venerazione delle spoglie mortali del Venerabile parroco don Giuseppe Morgera.

Nella giornata di giovedì 25 marzo (Solennità dell’Annunciazione del Signore) sono in programma i seguenti appuntamenti: ore 10.00 – Lodi mattutine, Esposizione e Adorazione Eucaristica per l’intera giornata; ore 19.00 – Vespri e Benedizione Eucaristica.

Il sindaco Giovan Battista Castagna ha firmato un’ordinanza con la quale dispone (a rettifica di un precedente dispositivo del 1 luglio 2019) la fruizione ai fedeli e al clero delle seguenti aree: navata centrale; – struttura in legno, che sovrasta il narcete della basilica, ospitante l’organo; aree delle navate laterali dedicate agli ingressi laterali e alle tombe; aree del transetto. Bagno e sagrestia, infine, saranno raggiungibili esclusivamente dall’accesso laterla esterno su via De Rivaz. “Ritornare in un luogo simbolo come la Basilica di Santa Maria Maddalena è un momento di gioia per i cittadini e i fedeli casamicciolesi, che hanno sempre visto in quell’edificio un luogo di preghiera ma anche di comunione, nell’accezione più autentica e genuina del termine. Ed è anche un segnale di speranza e rinascita, che arriva in un momento in cui ci si trova a combattere anche con un altro nemico invisibile quale la pandemia”.













