Israele, arriva il vaccino in pillole: meno effetti collaterali, si manda giù con un bicchier d’acqua

Superare le tante barriere che caratterizzano la somministrazione dei vaccini contro il Covid-19, cambiando il metodo di somministrazione: non più dosi refrigerate a temperature impossibili e fastidiose iniezioni, ma pillole da mandar giù con un bicchier d’acqua.

Una casa farmaceutica israeliana ha annunciato di aver sviluppato un vaccino da somministrare per via orale, pronto per i test clinici di fase I.

Sarebbe il primo caso al mondo di vaccino orale per il Coronavirus.

Su tecnologie sviluppate dall’Hadassah-University Medical Center, la società israeliana Oramed Pharmaceuticals, in joint venture con l’americana Premas Biotech, ha dato vita all’azienda Oravax Medical che sta seguendo la sperimentazione del nuovo vaccino.

Dal punto di vista medico, si tratta di terapie a base di proteine e la Premas conta in questo modo di risolvere non solo il problema dell’antipatica iniezione, ma anche del trasporto e conservazione dei vaccini.

Non serve, infatti, né il freddo estremo, né altri sistemi di conservazione particolari, perché in pillola il vaccino sarebbe facile da produrre, trasportare, smistare e anche assumere.

Soprattutto, ognuno potrà somministrarsi il vaccino in pillola a casa propria, da solo, con un semplice bicchier d’acqua.

In tal modo, secondo i ricercatori, l’impatto delle terapie sarebbe più significativo e rapido, senza il bisogno di tirare su nuove strutture per le vaccinazioni, o riassegnarne di vecchie.

Sperimentandolo da subito sugli animali, la joint venture israelo-americana ha osservato che il vaccino favorisce lo sviluppo degli anticorpi per le immunoglobine G (IgC) e A (IgA).

In particolare, queste ultime sono fondamentali per il raggiungimento dell’immunità di lungo termine.

La maggiore resistenza al virus sarebbe frutto di una scelta strategica: il nuovo vaccino non prenderebbe di mira solo la proteina spike, come Moderna e Pfizer, ma tre proteine strutturali del Coronavirus.

Il prodotto, infine, è costituito da una base di lievito, che lo rende molto più economico in fase di produzione, rispetto altri sul mercato, ma l’altra notizia davvero importante è che dovrebbe determinare molti meno effetti collaterali.













