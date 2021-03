MOVIMENTO CITTADINO MARANO DI NAPOLI: “ZERO, LA CIFRA DEL NULLA E DELL’INFINITO DISASTRO”

104 Visite

Ricorreva l’anno 2018 e per Marano di Napoli si chiudeva l’ultima, l’ennesima, amministrazione straordinaria a seguito del terzo scioglimento della giunta per infiltrazione camorristica.

Per non bastare il 16/10/2018 il Comune di Marano di Napoli dichiarava lo stato di dissesto finanziario.

Una città ridotta a brandelli, devastata dalla camorra e rovinata dagli amministratori precedenti, che per non dimenticare, ricordiamo in ordine: Angelo Liccardo, Mario Cavallo, Salvatore Perrotta, Mauro Bertini.

Nel 2018 occorreva partire dalle fondamenta. Non era possibile far subito splendere Marano e portarla ad essere tra le migliori città di Napoli Nord, ma serviva qualcuno capace di iniziare ad avviare un progetto di ricostruzione, qualcuno “capace” di FARE.

Complice l’assenza del Movimento 5 Stelle, al cui gruppo locale fu impedito di partecipare per scelta politica (oggi sembrano più chiari i motivi), il PD guidato da Rodolfo Visconti al ballottaggio prevalse sul centro destra di Pasquale Albano.

Tante erano le speranze che un maranese, che sempre si era dichiarato amante della propria città, potesse avviare una nuova fase per la nostra città. Purtroppo, i fatti hanno detto altro, e Visconti ed il PD, hanno fatto meno di altri, anzi peggio di tutti.

Dal 2018 ad oggi non sono riusciti a fare nulla se non parlare solo di poltrone e rimborsi spese. Commissioni inutili che tolgono solo risorse ad una città impoverita da razzie ripetute e continue ancora oggi.

L’amministrazione comunale fondata su una maggioranza di donne e uomini senza idee di futuro per la città di Marano, ma con obiettivi lampanti per quanto riguarda la propria tasca, continua a trasmettere la solita telenovela basata su diatribe personali. Solo chiacchiere su persone e ruoli, “inciuci” di palazzo che nulla hanno a che a fare con una gestione del bene comune, con un futuro negato ai nostri figli.

Spesso abbiamo detto che sono stati tre anni fallimentari ma dobbiamo correggere le nostre dichiarazioni, troppo ottimistiche. Sono stati tre anni persi, tre anni di assenza totale, che peseranno fortemente sulla gestione della prossima amministrazione: perdita di fondi europei, nessuna lotta all’evasione fiscale, mancanza totale di manutenzione stradale con il risultato di avere strade totalmente distrutte e impraticabili, mancanza di acqua continua, abusi edilizi, inesistente gestione dell’emergenza covid-19 …

A Rodolfo Visconti, che grazie ai voti ottenuti per favori personali è riuscito a soddisfare la sua ambizione, a Mimmo Paragliola che finalmente è diventato presidente del consiglio, al sempre presente Pasquale Coppola ex UDC con Biagio Iacolare, a Susy Santopaolo appoggiata dal gruppo Sorrentino-Morra, ricordando che sono stati eletti con appena il 27.23% degli aventi diritto, ricordando loro della presenza della commissione d’indagine chiediamo di fare uno sforzo e di pensare al bene della città e di dimettersi il più velocemente possibile.

Non c’è più tempo, la città è moribonda e voi la state uccidendo.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS