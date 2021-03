Marano, strada al buio da più di una settimana, i residenti: “Ci prende la malinconia”

135 Visite

Riceviamo e pubblichiamo: “Gentile Direttore, abito in via Speranza n.37, dove le lampadine della pubblica illuminazione sono fulminate. Noi residenti della zona, ci troviamo a dover far fronte ad una situazione di buio totale, con tutti i rischi connessi per chi si trova a dover magari percorrere la strada a piedi. Talvolta, ci prende la malinconia. Speriamo che i tecnici del Comune provvedano a ripristinare l’illuminazione al più presto”.

