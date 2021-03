Marano, Pinto (Lega): “Luigi Simeoli e Giovanni Licciardi nuovi coordinatore e vice coordinatore della Lega”

340 Visite

Napoli 22 marzo 2021 – Il segretario provinciale di Napoli avv. Francesco Pinto ha nominato oggi il nuovo vertice della Lega a Marano di Napoli. Luigi Simeoli e Giovanni Licciardi saranno i nuovi coordinatore e vice coordinatore cittadini. “Prosegue in maniera condivisa e decisa il radicamento della Lega nella città di Marano. Auguriamo buon lavoro a Luigi Simeoli e Giovanni Licciardi; a loro il compito di consolidare il partito sul percorso di inclusione avviato in questi anni da chi ha da sempre sostenuto il progetto della Lega a Marano, nel solco dei valori e dei principi che caratterizzano la nostra comunità politica. A tal riguardo ringraziamo Luigi Baiano, che con la sua candidatura alle regionali ha messo al centro della nostra azione politica le istanze del territorio. Da oggi avviamo un nuovo corso della Lega in provincia di Napoli che, grazie all’impegno e al sostegno del nostro segretario regionale on. Valentino Grant , ha come unico obiettivo quello di valorizzare i nostri territori ed esaltarne le vocazioni con il buon senso, il buon governo e la responsabilità verso gli elettori. La Lega c’è!” Così l’avv. Francesco Pinto, coordinatore provinciale della Lega a Napoli-Nord sulle nomine dei nuovi coordinatori di Marano di Napoli.













