Covid Campania, oggi 2.196 positivi. Cala la curva dei contagi

Aumentano i positivi ma cala la curva dei contagi da Coronavirus in Campania dopo il rally di ieri: oggi il virus fa registrare 2.196 positivi su 22.090 tamponi effettuati, 199 in più di ieri con 3.670 tamponi in più processati. In percentuale, significa che è positivo il 9,94% dei test, un punto percentuale in meno di ieri quando l’indice di contagio era al 10,84%. Di tutti questi nuovi contagiati, 1.499 sono asintomatici e 691 presentano sintomi.

Bollettino Campania 20 marzo Positivi del giorno: 2.196 (*) di cui Asintomatici: 1.548 (*) Sintomatici: 648 (*) * Positivi, Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai tamponi molecolari Tamponi molecolari del giorno: 20.921 Tamponi antigenici del giorno: 1.169 ​Deceduti: 28 (**)​ Totale deceduti: 4.871













