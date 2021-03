Napoli: carabinieri arrestano pusher 41enne

172 Visite

I Carabinieri del nucleo operativo della compagnia del Vomero hanno arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti franco ferri, 41enne di Pianura già noto alle forze dell’ordine. I militari – impiegati in uno dei tanti servizi anti-droga disposti dal comando provinciale di Napoli – hanno notato l’uomo verso le 19.30 in via salvator rosa mentre cedeva una dose di sostanza illecita ad un “cliente”.

Una volta bloccato, il 41enne è stato trovato in possesso di diverse dosi. I militari dell’arma hanno deciso di controllare anche l’abitazione dell’arrestato. Terminata la perquisizione i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 6 dosi di hashish, 12 involucri contenenti marijuana, vario materiale per il confezionamento della droga e più di mille euro in contanti provento del reato.

Ferri è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.













