AstraZeneca, in Campania pioggia di disdette per la seconda dose

C’è attesa per i risultati delle autopsie. Gli esami sul corpo di Stefano Paternò, morto dopo avere fatto il vaccino AstraZeneca, si farà oggi su disposizione della Procura di Siracusa. Il decesso, come quello del poliziotto Davide Villa su cui indaga invece la Procura di Catania che si appresta ad assegnare l’incarico ai medici legali, ha portato al sequestro preventivo del lotto utilizzato: ABV2856. La notizia ha innescato una psicosi: molti prof, anche e soprattutto in Campania, stanno eseguendo disdetta per la seconda dose.

L’Unita’ di Crisi della Regione Campania sta svolgendo controlli su tutti i pazienti che hanno ricevuto dosi di vaccino dal lotto di Astrazeneca ABV2856 bloccato dall’Aifa e sospende la somministrazione delle dosi rimanenti. Si stanno rintracciando le persone a cui e’ stato somministrato, che vengono contattate per conoscere le loro condizioni e le reazioni che hanno avuto al vaccino, fanno sapere dall’Unità di crisi. Dai primi riscontri che stanno arrivando, spiega una fonte dell’Unita’ di Crisi, sembrerebbe che non ci sia quasi nessun caso di reazione avversa se non di lieve entita’, “ma e’ chiaro che siamo all’inizio”. Su tutte le persone che sono state vaccinate con dosi del lotto sospetto verra’ avviata una sorveglianza medica.

Sequestri di dosi del lotto ci sono stati anche in Toscana e in Sardegna. Anche in Alto Adige il 5% delle prenotazioni è stato annullato.













