Napoli, tassisti in protesta contro la zona rossa, bloccata via Santa Lucia

159 Visite

Continuano le proteste a Napoli contro la zona rossa. Questa volta, a scendere in piazza sono i tassisti, che hanno bloccato via Santa Lucia, dove è collocata la sede della Regione Campania. La protesta ha causato traffico e disagi di viabilità in città. Un corteo di taxi si sono posizionati in strada, suonando i clacson delle auto per far arrivare la loro protesta all’amministrazione regionale. Situazione analoga anche a Fuorigrotta, nella zona che circonda Diego Armando Maradona.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright Alda Liccardo, Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS