Sfortuna Ghoulam, per lui la rottura del crociato

107 Visite

Brutte notizie per Faouzi Ghoulam: per lui rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro dopo l’infortunio rimediato ieri contro il Bologna. Stamattina il terzino algerino ha sostenuto gli esami di rito che hanno stabilità l’entità del problema fisico. Sentenza da brividi per lui che si era già operato due volte all’altro ginocchio, quello destro. A riportarlo è la redazione di Sky Sport.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS