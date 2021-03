Marano, l’incarico del Comune al pensionato che da Angri viene a Marano. Scatta l’esposto alla Corte dei Conti

219 Visite

C’è un nuovo esposto inviato alla Corte dei conti, a firma dell’ex dipendente comunale Anita Iorio, contro un atto deliberato dall’amministrazione targata Visconti.

E’ la determina la numero 16 dello scorso 28 agosto, di cui riferimmo con dovizia di particolari qualche giorno fa. Con questo atto, di cui nessuno ha parlato e che avrebbe dovuto sollevare quanto meno un polverone politico, il Comune di Marano – a corto di personale in alcuni settori – ha affidato al signor Vaccaro Matteo, 68 anni, originario di Angri e dipendente in pensione (dell’ente salernitano), l’incarico (per alcuni mesi) di collaboratore del settore demografico del Comune di Marano. Vaccaro proviene dallo stesso comune in cui ha a lungo operato la segretaria generale Paola Pucci, che detiene anche l’interim all’area economica e amministrativa dell’ente. Ed è lei a firmare la determina con la quale, anziché individuare risorse nel territorio di Marano o dei comuni limitrofi, dove ci sono tanti ex dipendenti in quiescenza che vorrebbero dare il proprio contributo all’ente cittadino, ha consentito al Vaccaro di guadagnare 5 mila euro lordi.

Molti sostengono (ma sono voci che riportiamo così come arrivate in redazione) che la mattina la persona di cui sopra arriverebbe in municipio (in auto) proprio insieme alla segretaria generale. Sarà vero?













