CASTELLAMMARE DI STABIA: controlli a tappeto dei Carabinieri. 2 persone arrestate, 3 sanzioni Covid

Strade e piazze presidiate dai Carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia nell’ambito di un servizio di controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale di Napoli.

64 persone identificate, 39 i veicoli controllati.

2 le persone arrestate: Luigi Spagnuolo (23enne) e Francesco Schettino (35enne), entrambi di Castellammare di stabia e già noti alle ffoo.

Sono stati sorpresi nel rione Savorito mentre cedevano a 3 “clienti” hashish, marijuana e crack. La droga è stata sequestrata, gli assuntori segnalati alla Prefettura. Spagnuolo e Schettino, invece, sono stati sottoposti ai domiciliari in attesa di giudizio. Dovranno rispondere di spaccio di stupefacenti.

3 le sanzioni per altrettante persone, per violazioni alla normativa anticontagio.

Numerose le contravvenzioni al Cds, gran parte delle quali per guida senza casco (…ma con mascherina) e assenza di copertura assicurativa. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.













