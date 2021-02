I 50 anni di Stefano Accorsi: l’attore compirà gli anni il 2 marzo

106 Visite

Compie 50 anni il 2 marzo. Nel 2001 recita nel film di Gabriele Muccino «L’ultimo bacio», a fianco di Giovanna Mezzogiorno, allora sua compagna, e di Stefania Sandrelli. Il successo della pellicola è clamoroso — 13 milioni di euro incassati al box office — dovuto soprattutto al passaparola: la gente continuava a chiedere del film, tanto da farlo rimanere in sala per 6 mesi. Nello stesso anno accorsi recita anche in «Santa Maradona» di Marco Ponti. Nel 2002 vince la Coppa Volpi al Festival di Venezia, come migliore attore con il film «Un viaggio chiamato amore» di Michele Placido, che racconta la tormentata storia d’amore tra la scrittrice Sibilla Aleramo e il poeta Dino Campana.